POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: Tatverdächtige nach Diebstählen in Untersuchungshaft

Nach Diebstählen in drei Einkaufszentren am Donnerstag und Samstag sind drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Zunächst fielen Polizeibeamten des Polizeireviers Ludwigsburg am Donnerstag gegen 19:00 Uhr auf dem Akademiehof in Ludwigsburg drei Personen auf. Als die Polizisten die Gruppe kontrollieren wollten, flüchtete eine Person zu Fuß. Bei den anderen beiden handelte es sich um einen 16-jährigen algerischen Staatsangehörigen und einen 21-jährigen marokkanischen Staatsangehörigen. Bei den beiden fanden die Beamten eine mutmaßlich für Diebstähle besonders präparierte Tasche. Darin befanden sich gestohlene Kleider und Parfüm im Wert von etwa 800 Euro, die im weiteren Verlauf der Ermittlungen zwei Einkaufszentren in der Ludwigsburger Innenstadt zugeordnet werden konnten.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart Ermittlungsrichtern des Amtsgerichts Ludwigsburg vorgeführt, die gegen beide Beschuldigte Haftbefehle erließen. Im Fall des 21-Jährigen wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der Haftbefehl gegen den 16-Jährigen wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Am Folgetag, Samstag, wurde der 16-Jährige gegen 15:05 Uhr in Begleitung eines 16-jährigen Staatenlosen und eines 30-jährigen afghanischen Staatsangehörigen dann wieder bei einem Diebstahl in einem Einkaufszentrum in der Heinkelstraße in Ludwigsburg erwischt. Erneut versuchte er mit einer besonders präparierten Tasche Parfüm zu stehlen. Das Diebesgut hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Der Diebstahl konnte diesmal allerdings durch Zeugen beobachtet werden. Die beiden 16-Jährigen wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Bereitschaftsrichter vorgeführt, der den bereits vom Vortag bestehenden Haftbefehl in Vollzug setzte und gegen den weiteren 16-jähigen Beschuldigten einen Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Die Ermittlungen dauern noch an.

