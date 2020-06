Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Aldenhoven (ots)

Unbekannte drangen in der vergangenen Woche in das Gerätehaus der freiwelligen Feuerwehr in Siersdorf ein. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Entdeckt und zur Anzeige gebracht wurde die Tat am Donnerstagabend. Der oder die Täter waren in der Zeit seit Freitag, dem 12.06., durch ein rückwärtiges Fenster in das Gebäude an der Albert-Schweitzer-Straße eingedrungen. Aus den darin abgestellten Einsatzfahrzeugen entwendeten sie ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Werkzeuge.

Die Kriminalpolizei suchte und sicherte Spuren am Tatort. Wer die Ermittlungen mit Hinweisen auf verdächtige Beobachtungen unterstützen kann wird gebeten, sich unter der Nummer 02421 949-6425 zu melden.

