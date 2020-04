Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrerin schwer verletzt

Niederzier (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitag eine 55-jährige Motorradfahrerin aus Jüchen, als sie auf der L 264 Höhe Oberzier stürzte.

Gegen 11:55 Uhr war die Frau auf der Landstraße in Richtung Merzenich unterwegs. Ein vorausfahrender Motorradfahrer sah im Rückspiegel, dass sie zu Fall kam und sich am Boden mehrfach überschlug. Die 55-Jährige wurde hierbei schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Die Unfallursache ist unklar, die Fahrerin konnte vor Ort nicht befragt werden. An dem Krad entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell