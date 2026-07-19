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RLS NORD: 90-Jähriger Friedrich J. aus Husum vermisst

RLS NORD: 90-Jähriger Friedrich J. aus Husum vermisst
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Husum (ots)

Der 90 Jahre alte Friedrich J. aus Husum wird seit heute (19.07.2026) vermisst. Zuletzt gesehen wurde er um 19.00h im Husumer Krankenhaus. Möglicherweise hält er sich in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus im Stadtgebiet Husum auf.

Er ist 1,75m groß, schlank und hat lichtes, weißes Haar. Eventuell trägt er eine Brille mit schwarzem Gestell. Bekleidet ist er mit einer dunklen Jogginghose und einem gestreiftem Oberteil. Dazu trägt er Turnschuhe.

Herr Friedrich J. bedarf dringend ärztliche Hilfe. Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Herrn J gesehen hat oder Angaben zum Auffinden des Vermissten machen kann, meldet sich bitte umgehend über den Polizeinotruf 110.

Rückfragen bitte an:

Regionalleitstelle Nord

Telefon: 0461/99930240
E-Mail: harrislee.rls@polizei.landsh.de

Original-Content von: Regionalleitstelle Nord, übermittelt durch news aktuell

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