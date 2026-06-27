POL-EL: Geeste - Einbruchsdiebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots) - Heute Nacht in der Zeit von 2 Uhr bis 02:20 Uhr kam es in der Fledderstraße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Wohnhaus. Die Höhe des entstandenen Schadens steht aktuell noch nicht fest. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft ...

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