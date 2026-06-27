Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Geeste - Einbruchsdiebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht
Geeste (ots)
Zwischen Mittwoch, 17. Juni, 15:00 Uhr, und Dienstag, 23. Juni, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen auf dem Friedhof der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Groß Hesepe. Aus dem Schuppen entwendeten sie mehrere Gartengeräte. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.
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