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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Einbruchsdiebstahl auf Friedhof - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Zwischen Mittwoch, 17. Juni, 15:00 Uhr, und Dienstag, 23. Juni, 15:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geräteschuppen auf dem Friedhof der katholischen Kirchengemeinde St. Nikolaus in Groß Hesepe. Aus dem Schuppen entwendeten sie mehrere Gartengeräte. Die Polizei Meppen bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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