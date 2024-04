BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugte Gleisüberschreitung fest

Kehl (ots) - Der algerische Staatsangehörige wurde am 01.04.2024 im Zug von Straßburg nach Stuttgart von Beamten der Bundespolizei kontrolliert. Er wies sich mit einem Foto seines algerischen Passes aus. Bei der Durchsuchung wurde eine totalgefälschte italienische Identitätskarte bei dem 28-Jährigen aufgefunden. In seiner Vernehmung äußerte er, dass er sich die gefälschte Karte beschafft hätte, damit er in ...

mehr