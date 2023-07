Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit Drogen erwischt

Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Nachmittag 94 Gramm Cannabisharz sichergestellt. Dieses hatte ein 25-jähriger tunesischer Staatsangehöriger, der am Bahnhof in Kehl,kontrolliert wurde bei sich. Der Mann war zuvor mit einem grenzüberschreitenden Nahverkehrszug, aus Frankreich kommend nach Deutschland eingereist. Da der Mann sich in Deutschland in einem laufenden Asylverfahren befindet, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an seine zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet. Er erhält unter anderem eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell