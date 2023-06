Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Urkundenfälschung am Bahnhof

Baden-Baden (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern Abend am Bahnhof in Baden-Baden ein gefälschtes Dokument sichergestellt. Ein Mann aus Guinea wies sich in der Kontrolle mit einer Identitätskarte aus Guinea, sowie einer deutschen Duldung aus. Bei genauer Inaugenscheinnahme der Dokumente fiel den Beamten auf, dass Daten auf der Duldung verändert wurden, zudem fehlte die Unterschrift. Der 24-Jährige bestritt in der Vernehmung die Vorwürfe und gab an, nichts an dem Dokument verändert zu haben. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

