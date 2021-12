Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unerlaubt auf der Ladefläche von LKW nach Deutschland eingereist/ Bundespolizei ermittelt

Baden-Baden (ots)

Am Morgen des 4. Dezember wurden durch Streifen der Landes- und Bundespolizei auf dem Autobahnrasthof Baden-Baden insgesamt fünf Personen angetroffen und kontrolliert. Die pakistanischen und afghanischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 15-21 Jahren konnten sich hierbei nicht ausweisen und fielen durch ihre völlig durchnässte Kleidung auf. In den polizeilichen Vernehmungen gaben sie an, vor wenigen Tagen in Rumänien auf die Ladefläche eines LKW gelangt und auf diese Weise nach Deutschland gekommen zu sein. Ein entsprechender LKW konnte nicht mehr festgestellt werden.

Alle Personen äußerten ein Schutzersuchen für Deutschland und wurden nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe, beziehungsweise an eine Jugendeinrichtung weitergeleitet.

