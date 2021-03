Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann beleidigt Fahrgäste/Bundespolizei sucht Zeugen und Geschädigte

Achern/Appenweier/Offenburg (ots)

Gestern Abend soll ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger im Zug RE 4741 (Fahrtstrecke Karlsruhe-Offenburg) sowie am Bahnsteig in Achern Reisende beleidigt haben. Ein Zeuge meldete dies der Bundespolizei, die den 34-Jährigen daraufhin im Bahnhof Offenburg in Empfang nahm. Da er keinen Mund-Nasen-Schutz trug, wurden seine Personalien zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens an das zuständige Ordnungsamt weitergeleitet. Bezüglich den Beleidigungen hat die Bundespolizei die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Zeugen sowie Geschädigte werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

