Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Polizisten und Zugbegleiter beleidigt

Achern/Offenburg (ots)

Ein 62-jähriger polnischer Staatsangehöriger muss mit einer Anzeige wegen Beleidigung rechnen. Er wurde vergangenes Wochenende am Eurorasthof in Achern kontrolliert. Um seinen Unmut über die Kontrolle zu Unterstreichen, zeigte er den eingesetzten Beamten den Mittelfinger. Zu einer weiteren Beleidigung zum Nachteil eines Zugbegleiters kam es in einem ICE auf der Fahrt von Freiburg nach Offenburg. Hier wurden die Zugbegleiter von einem 34-jährigen Deutschen massivst beleidigt und bedroht. Da der 34-jährige Deutsche zudem kein Ticket für die Zugfahrt vorlegen konnte, erwartet ihn nur eine Anzeige wegen Erschleichen von Leistungen und Beleidigung.

