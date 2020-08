Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falsches italienisches Dokument sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern einen falschen italienischen Aufenthaltstitel sichergestellt. Mit diesem wies sich der Insasse eines Fernreisebusses aus Frankreich bei der Kontrolle an der Europabrücke Kehl den Beamten gegenüber aus. Der 33-jährige marokkanische Staatsangehörige gab in der polizeilichen Vernehmung an, das Dokument in Italien gekauft zu haben, um damit nach Deutschland reisen zu können. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an das zuständige Ausländeramt weitergeleitet, welches die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg

Dieter Hutt

Telefon: 0781/9190-103

E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell