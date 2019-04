Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Sachbeschädigung am Bahnhof Freudenstadt - Bundespolizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Unbekannte haben zwei Glasscheiben am Hauptbahnhof Freudenstadt eingeschlagen, um in das Bahnhofskiosk zu gelangen. Entwendet wurden nach derteitigen Stand einige Stangen Zigaretten. Zur genauen Tatzeit sowie zu möglichen Tatverdächtigen liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Angaben zu der Sachbeschädigung im Hauptbahnhof Freudenstadt machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

