Bundespolizeidirektion Stuttgart

BPOLD S: Gemeinsame Fortbildung der Bundes- und Landespolizei

Böblingen (ots)

Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei Baden-Württemberg führen am morgigen 6. November und am darauffolgenden 7. November 2019 jeweils tagsüber Fortbildungsmaßnahmen in Villingen in der ehemaligen Mangin-Kaserne durch. Geübt wird insbesondere das gemeinsame polizeiliche Vorgehen im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Einsatzlagen, die Rettung von Verletzten sowie die Luftverlastung von Einsatzkräften. Aus diesem Grund wird auch ein Hubschrauber der Bundespolizei im Einsatz sein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Stuttgart

Jonas Große

Telefon: 07031 2128-1111

E-Mail: presse.stuttgart@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell