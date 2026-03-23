Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Gesucht wegen Geldwäsche und Betrug - Festnahme durch Bundespolizei

Frankfurt/Main (ots)

Am 22. März haben Bundespolizisten einen 31-jährigen mutmaßlichen Betrüger bei seiner Ankunft am Flughafen Frankfurt am Main festgenommen. Französische Behörden suchten den Mann, der aus Bogota kam, erst seit kurzem mittels Haftbefehl.

Dem Franzosen wird vorgeworfen, im Zeitraum von April 2022 bis Februar 2025 über ein von ihm geleitetes Ausbildungsunternehmen unrechtmäßig Gelder in Höhe von 482.600 Euro erlangt und auf den französischen Finanzämtern unbekannte Konten transferiert haben. Da der Mann nicht allein gehandelt haben soll, wird ihm bandenmäßiger Betrug sowie bandenmäßige Geldwäsche vorgeworfen.

Der 31-Jährige wird nun dem Haftrichter des Amtsgericht Frankfurt am Main vorgeführt. In Frankreich droht ihm eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren.

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