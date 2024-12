Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Auf Haftbefehl folgt neues Ermittlungsverfahren

Frankfurt/Main (ots)

Fahnder der Bundespolizei haben am 11. Dezember einen per Haftbefehl gesuchten Mann direkt am Flugzeug festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg hatte den Mann wegen Körperverletzung gesucht.

Doch damit nicht genug. Im Rahmen der Überprüfung des Mannes, stellten die Beamten eine Verfälschung in dessen Einreisedokumenten fest. Sowohl im Reisepass, als auch im Aufenthaltstitel war das Geburtsdatum nachträglich verfälscht worden.

Und so wurde der Mann nicht nur zur Verbüßung seiner Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA eingeliefert, sondern ist nun auch Beschuldigter in einem neuen Ermittlungsverfahren, wegen des Verdachts der Urkundenfälschung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell