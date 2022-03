BPOLD FRA: Gefängnis statt grüner Insel - Irland-Reise mit gefälschter Identitätskarte endet hinter Gittern

Frankfurt/Main (ots) - Am 7. März ging Fahndern der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen ein international gesuchter Betrüger und Geldwäscher ins Netz. Der 48-jährige Kanadier war auf dem Weg nach Sofia / Bulgarien, als Bundespolizisten ihn bei seiner Ankunft aus Montreal / Kanada am frühen Morgen festnahmen. ...

