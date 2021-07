Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall nach rücksichtslosem Kraftfahrzeugrennen

Hamm - Pelkum (ots)

Am Samstag, 17.07.2021, um 19:38 Uhr, kam es in der Ausfahrt des Kreisverkehrs Bönener Straße / Kamener Straße, in Pelkum, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw, BMW, und einem Motorrad. Der 43-jährige Pkw Fahrer, aus Hamm, beabsichtigte, unmittelbar vor der Einfahrt in den Kreisverkehr, von der Bönener Straße kommend, einen Mercedes Kombi zu überholen um noch vor diesem in den Kreisverkehr einzufahren. Zum Überholen benutzte er die Gegenfahrbahn in Höhe der Ausfahrt des Kreisverkehrs. Zwei Motorradfahrer fuhren zur Unfallzeit aus dieser Ausfahrt auf die Bönener Straße. Einer der Motorradfahrer konnte dem Pkw nicht mehr ausweichen, kam mit seiner Honda zu Fall und stieß mit dem BMW zusammen. Hierbei blieb der 44-jährige Motorradfahrer aus Hamm unverletzt, sein Motorrad war aber nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Vorausgegangen war ein Fahrzeugrennen zwischen dem BMW und dem Mercedes mit riskanten Überholmanövern auf weiten Strecken der Bönener Straße. Der Mercedes Kombi, in dunkelblau, setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort und blieb nicht am Unfallort. Hiervon ist lediglich die Städtekennung Wuppertal bekannt. Der Führerschein und der BMW des Unfallverursachers wurden durch die Polizei einbehalten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter der 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ja)

