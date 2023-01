Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Auf Abwegen: Bundespolizei stellt Diebesgut und Droge bei Mann sicher, nur kurze Zeit später ist er ohne gültiges Ticket im Zug unterwegs

Halle/S., Köthen (ots)

Am Montag, den 09.01.2023 wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Halle gegen 19:00 Uhr zu einem Diebstahl in einem Geschäft hinzugezogen. Ein 22-Jähriger entwendete dort mehrere Zeitschriften und versuchte zu flüchten. Er konnte bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden. Während der Identitätskontrolle und der Durchsuchung wehrte sich der Mann aktiv gegen die Maßnahmen, indem er sich sperrte und immer wieder versuchte, die Beamten wegzustoßen. Nach mehrmaligen Ermahnungen mussten dem Deutschen die Handfesseln angelegt werden, um weitere Angriffe auf die Polizisten abzuwenden. In der Dienststelle wurde während der Durchsuchung des Mannes weiteres Diebesgut sowie Betäubungsmittel, vermutlich Ecstasy, fest- und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Langfinger die Diensträume verlassen. Nur drei Stunden später stellte eine Zugbegleiterin den Rebellen in einer Regionalbahn auf der Strecke Köthen - Dessau ohne erforderlichen Fahrschein fest. Auch hier fertigte die Bundespolizei eine Strafanzeige. Folglich muss sich der Mann wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Diebstahls, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Erschleichens von Leistungen verantworten.

