Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Mutmaßlicher Bandendiebstahl vereitelt

Braunschweig - Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 10. Mai 2022 kam es gegen 14:20 Uhr in einer Regionalbahn, welche auf der Strecke Braunschweig - Magdeburg unterwegs war, zu einem Gepäckdiebstahl: Die Geschädigte verstaute ihren Koffer zuvor in der dafür vorgesehenen Ablage. Kurz vor Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Magdeburg bemerkte die 31-jährige Frau, dass der Koffer sich nicht mehr in der Gepäckablage befand. Andere Reisende gaben ihr während der Nachsuche mehrere Hinweise, dass zwei Personen den Koffer an sich genommen hatten und in einen anderen Waggon gegangen sind. Die Frau bat einen Landespolizisten aus Niedersachsen, welcher sich auf der Heimreise befand, um Unterstützung. Zeitgleich wurde die Bundespolizei in Magdeburg über den Vorfall informiert und entsendete eine Streife zum ankommenden Zug auf Bahnsteig 7. Letztendlich konnten drei Männer im Alter von 17, 18 und 22 Jahren mit dem Koffer der Frau gestellt werden. Ein Zeuge gab an, dass diese drei Tatverdächtigen bereits mehrfach, in wechselnder Reihenfolge und immer paarweise durch die Regionalbahn gegangen sind und sich hierbei auffällig verhalten und sich immer wieder umgeschaut hatten. Die drei algerischen Staatsangehörigen wurden für alle weiteren strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle der Bundespolizei auf Bahnsteig 1 genommen. Neben dem mutmaßlichen Bandendiebstahl des Koffers, welcher zur Anzeige gebracht wurde, stellten die Bundespolizisten bei dem 22-Jährigen eine geringe Menge von vermutlich Cannabis fest. Dies wurde sichergestellt und eine weitere Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes gefertigt. Zudem ersuchte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bei dem 17-jährigen Tatverdächtigen die aktuelle Adresse, da auch hier weitere Ermittlungen wegen Diebstahls laufen. Hierüber setzten die Bundespolizisten die Behörde in Kenntnis.

