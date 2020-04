Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Wollte ICE trotz fehlender Fahrkarte nicht verlassen: Mehrfach gesuchter Bahnreisender leistet erheblichen Widerstand

Lutherstadt Wittenberg (ots)

Am Dienstag, den 14. April 2020 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 17.30 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über einen Reisenden auf der Strecke Berlin - Wittenberg informiert, der keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte. Eine Streife der Bundespolizei erwartete daher die Ankunft des Intercityexpresses am Bahnhof Lutherstadt Wittenberg um 17.51 Uhr auf Bahnsteig 2. Der Tatverdächtige befand sich im fünften Waggon des Zuges. Die Bundespolizisten kontrollierten den 22-Jährigen. Da er keinen gültigen Fahrschein besaß, sollte er den Zug verlassen. Dies sah der gambische Staatsangehörige jedoch nicht ein und weigerte sich lautstark. Die Bundespolizisten forderten Verstärkung an, die durch eine Streife der Landespolizei gewährleistet wurde. Bei der Verbringung des Mannes aus dem Zug leistete dieser erheblichen Widerstand. Daher wird er sich nun neben der Leistungserschleichung auch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Zudem brachte der Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei gleich zwei Ersuchen von Behörden zum Vorschein. Die Ausländerbehörde des Landkreises Hohenlohekreis und das Amtsgericht Öhringen benötigten für eigene Ermittlungen, unter anderem wegen Diebstahls, den aktuellen Aufenthaltsort des Mannes. Beide Behörden wurden durch die Bundespolizei schriftlich über die aktuelle Adresse des 22-Jährigen in Kenntnis gesetzt.

