BPOLI MD: 25-Jähriger beleidigt und bedroht Mann mit Eisenstange, führt Messer sowie Soft-Air-Waffe bei sich und entwendet Fahrrad

Ein bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretener 25-jähriger Deutscher beschäftigte die Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof am Vormittag des 2. Aprils 2020 gleich mehrfach: Zunächst sprach ein Zeuge einen Bundespolizisten, der sich auf dem Weg zum Dienst befand, gegen 05:45 Uhr, in der Unterführung des Hauptbahnhofes an und wies ihn auf eine Auseinandersetzung am Haupteingang hin. Der Bundespolizist lief zum beschriebenen Ereignisort, wo ihm auch schon der 47-jährige Geschädigte entgegenkam. Er gab an, dass der 25-Jährige mit einem weiteren Bekannten im Hauptbahnhof herumgeschrien habe und ihn anschließend grundlos ansprach. Daraus entwickelte sich ein Streitgespräch, wobei der 25-Jährige ihn auch mit ehrverletzenden Worten beleidigte. Zudem holte er eine Brechstange aus seinem Rucksack und erhob diese in bedrohlicher Art und Weise gegen den Mann. Während der Sachverhaltsschilderung des Geschädigten mischte sich der Tatverdächtige immer wieder ein und der Bundespolizist bemerkte ein Messer in der rechten Gesäßtasche des Mannes. Dieses nahm er ihm sofort ab und stellte es ebenso wie die Eisenstange sicher. In der Zwischenzeit erreichten weitere Bundespolizisten den Tatort und unterstützten dementsprechend. Es wurden die Personalien des Geschädigten und des Tatverdächtigen erhoben. Den Letzteren erwarten Anzeigen wegen Bedrohung, des Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Aber damit nicht genug: Um 08.00 Uhr stellte eine Streife den Mann erneut im Hauptbahnhof Magdeburg fest. Er hatte Ausfallerscheinungen, die auf die Einnahme von Betäubungsmitteln hindeuteten und er führte diesmal ein hellblaues Damenfahrrad mit sich. Auf Befragung der Bundespolizisten gab der Mann an, sich das Rad soeben vom Fahrradständer des Willy-Brandt-Platzes genommen zu haben, da es nicht angeschlossen war. Nun war das Maß voll. Die Bundespolizisten stellten das Rad sicher und nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden sie dann in seinem Hosenbund auch noch eine Soft-Air-Waffe. Auch diese wurde sichergestellt. Aufgrund seines Verhaltens kommen nun weitere Anzeigen wegen Diebstahl des Fahrrades und eines weiteren Verstoßes gegen das Waffengesetz hinzu.

