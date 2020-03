Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel

Dienstag, gegen 22 Uhr, brachen unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und drangen dann in ein Wohnhaus auf der Westerfilder Straße ein. Als die Täter bemerkten, dass eine Bewohnerin im Haus war, flüchteten sie, ohne etwas mitgenommen zu haben.

Herten

Dienstag, in der Zeit von 11 bis 14.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Wohnungstür auf, um in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Antoniusstraße einzudringen. Nach Durchsuchen aller Räume flüchteten sie mit erbeutetem Bargeld.

Recklinghausen

In der Nacht zu Mittwoch, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf und drangen dann in eine Arztpraxis auf der Straße Cäcilienhöhe ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Beute und stahlen einen geringen Bargeldbetrag aus einem Sparschwein.

Dorsten

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Mittwoch eine Tür auf und drangen dann in die Räume eines Friseursalons an der Lippestraße ein. In den Räumen öffneten sie mehrere Behältnisse und durchsuchten sie. Die Täter stahlen Friseurbedarf und Pflegemittel.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

