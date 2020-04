Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Schreiende Sportübungen in der Bahn - Bundespolizei stellt 42-Jährigen in Halle

Halle, Wurzen (ots)

Weil ein 42-jähriger Mann mit freiem Oberkörper und schreiend Sportübungen in einer S-Bahn von Wurzen nach Halle machte und damit Reisende belästigte, wurde am 31. März 2020 die Bundespolizei in Halle um Hilfe gebeten. Der Lokführer der S-Bahn informierte die Bundespolizei, die dann den Mann im Hauptbahnhof Halle aus der S-Bahn holte. Offensichtlich stand der 42-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, denn bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Kleidung zum Auffinden von Identitätspapieren fanden die Beamten auch circa 3 Gramm vermutlich Crystal Meth. Seine Identität konnte mit einem speziellen Fingerabdruckverfahren herausgefunden werden. Der "sportbegeisterte" Deutsche wird sich nun wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

