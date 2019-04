Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 33-Jährige entgeht knapp dem Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am gestrigen Donnerstag, den 04. April 2019, gegen 17:15 Uhr, kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Magdeburger Hauptbahnhof eine 33-jährige Frau. Bei der Überprüfung ihrer Personalien im Datenbestand der Polizei wurde bekannt, dass sie per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Magdeburg gesucht wurde. Im Juni 2018 erging für sie der Strafbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht Magdeburg. Die Frau wurde zu einer Strafe von 750 Euro oder 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Da sie sich weder der Haftstrafe stellte, noch die Geldstrafe bezahlte, erging im März dieses Jahres der Haftbefehl. Die Geldstrafe konnte die 33-Jährige mit Hilfe ihrer Verwandten am gestrigen Tag aufbringen und entging so dem Gefängnis.

