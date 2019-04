Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gefahrgutaustritt an einem Güterzug am Bahnhof Stendal

Stendal (ots)

Am heutigen Tag wurde die Bundespolizei über einen Gefahrgutaustritt an einem Güterzug auf der Höhe des Güterbahnhofs Stendal informiert. Der leere aber ungereinigte Güterzug befand sich auf der Fahrt von Halle nach Hamburg. Umgehend wurde die Feuerwehr/ ABC Zug informiert, die mit 60 Kameraden am Ereignisort eintraf. Vorsorglich wurde um 11:34 Uhr der Bahnhof Stendal sowie die Bahngleise für den Reisenden- und Bahnverkehr gesperrt, da sich eventuell Gefahrgut schon bei einem kurzen Halt zuvor am Bahnhof entleert haben könnte, bevor der Zug etwa einen Kilometer weiterfuhr und am Güterbahnhof hielt. Die Sperrungen wurden um 12:32 Uhr weitestgehend aufgehoben, da keine Gefahr für Leib, Leben oder bedeutende Sachwerte direkt am Bahnhof bestanden. Die Gleise 1-3 waren jedoch weiterhin für den Bahnverkehr gesperrt, da die Feuerwehrkameraden sich auf diesen Gleisen bewegten, um an dem Güterzug die Leckage abzudichten. Dieses gelang und seit 13:45 Uhr ist der Bahnverkehr wieder freigegeben. Bei dem ausgetretenen Stoff handelte es sich um Epichlorhydrin. Es trat aus dem Güterzug alle 60 Sekunden ein Tropfen an der Leckage aus. Inwieweit es dabei zu Umweltverschmutzungen kam, kann derzeit nicht geklärt werden. Es kam zu Behinderungen im Regionalbahnverkehr. Der Fernverkehr konnte umgeleitet werden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell