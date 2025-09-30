Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Heranwachsender sitzt an Bahnsteigkante - Zug muss außerplanmäßig bremsen

Gera, Bahnhaltepunkt Gera-Süd (ots)

Wegen leichtsinnigem Verhalten kam es in Gera zu einer betriebsstörenden Handlung im Bahnverkehr.

Am Montag, kurz vor 13:30 Uhr, fuhr ein Regionalzug vom Geraer Hauptbahnhof in Richtung Gera-Süd. Der Lokführer erkannte vor der Einfahrt am Halt eine Person, an der Bahnsteigkante sitzend, und setzte sofort Warnsignale ab. Da er keine Reaktion erkennen konnte, leitete er einen Bremsvorgang ein, um Gefahren für den bis dato Unbekannten abzuwenden.

In der Heinrichstrstraße befindliche Polizisten nahmen die wiederholten Pfeifsignale war und verschafften sich deswegen am Haltepunkt einen Überblick. Der junge Mann, der Ohrhörer trug, wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht. und überprüft. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv.

Der 19-jährige Deutsche wurde durch eine Streife der Bundespolizei zu den Gefahren des Bahnverkehrs sensibilisiert. Warum er sich an die Bahnsteigkante setzte, blieb offen.

Wegen der betriebsstörenden Handlung leiteten Bundespolizisten gegen ihn ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Für den betreffenden Zug entstanden -7- Minuten Verspätung.

