Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Für gesuchte 49-Jährige enden die mehrfachen Angriffe auf Bundespolizisten mit U-Haft

Leipzig (ots)

Heute Nachmittag erließ das Leipziger Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen eine mehrfach gesuchte 49-jährige Deutsche, die am Wochenende nicht nur Leipziger Bundespolizisten mehrfach an-gegriffen hatte.

Bereits am Samstagnachmittag schlug sie im Hauptbahnhof Leipzig mit ihrer Tasche auf einen Bahnmitarbeiter ein und trat nach ihm. Eine Streife der Bundespolizei war zu diesem Zeitpunkt in der Nähe und wollte die polizeibekannte Frau festnehmen. Während ihrer Festnahme schlug die 49-Jährige mit ihrer Tasche ebenfalls auf die Beamten ein und trat nach ihnen. Bei der Durchsuchung der Tasche fanden die Beamten eine zerbrochene Glasflasche. Weder der Bahnmitarbeiter noch die Bundespolizisten wurden verletzt.

Rund 24 Stunden später griff die Deutsche in einem Geschäft in den Promenaden den Sicherheitsdienst an. Die Mitarbeiter hatten kurz zuvor versucht, ihr die nicht bezahlten Waren abzunehmen. Dies wollte sie allerdings nicht akzeptieren und reagierte mit Schlägen und Tritten. Auch die herbeigerufenen Bundespolizisten griff die Frau, wie schon am Vortag, an und widersetzte sich der Festnahme.

Die Bundespolizei Leipzig hat gegen die 49-jährige Frau Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzungen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein-geleitet.

Wegen mehreren gleichartigen Straftaten wurde die Frau von der Staatsanwaltschaft Leipzig mehrfach gesucht, da sie unbekannten Aufenthaltes war. Die Staatsanwaltschaft hatte, nach den am Wochenende erneut begangenen Straftaten, Untersuchungshaft beim Amtsgericht Leipzig beantragt. Nach Erlass des Untersuchungshaftbefehls wurde sie in die JVA Leipzig gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell