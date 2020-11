Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Rückblick der Bundespolizei Leipzig auf das Wochenende vor dem "Lockdown light"

LeipzigLeipzig (ots)

Es war ein ereignisreiches Wochenende für die Bundespolizei in Leipzig. Und obwohl der "Lockdowns light" ab heute beginnt, sind WIR weiterhin vor Ort - für IHRE Sicherheit und die Sicherheit in Leipzig und Umgebung.

22 Fahndungstreffer, drei vollstreckte Haftbefehle, 53 Straftaten und ein beschleunigtes Verfahren so die Bilanz der Bundespolizeiinspektion Leipzig vom Wochenende. Darunter fallen u.a. ein Diebstahl mit Waffen, zwei tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, gefährliche Körperverletzungen, Sachbeschädigungen, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und unerlaubte Aufenthalte. Und obwohl der "Lockdowns light" heute beginnt, ist die Bundespolizei Leipzig ganz im Sinne der Sicherheit weiterhin am Hauptbahnhof und im Leipziger Umland vor Ort. Dabei gehen die Bundespolizisten auch konsequent gegen "Maskenverweigerer" und Verstöße gegen die Allgemeinverfügung des Freistaates Sachsens vor. Dazu wird die Identität der Betroffenen festgestellt und zur weiteren Bearbeitung an die Bußgeldbehörde übermittelt.

WIR für IHRE Sicherheit!

