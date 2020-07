Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Fahrstunden ohne Fahrlehrer-Lizenz

Leipzig (ots)

Gestern Mittag fiel einer Streife der Bundespolizei in Leipzig - Mockau ein Fahrzeug auf, welches in Schlängellinien fuhr. Fahrer und Beifahrer unterhielten sich angeregt und gestikulierten heftig. Die Beamten stoppten den Wagen und erkundigten sich nach dem Gesundheitszustand des Fahrers. Gesundheitlich hatte dieser keine Probleme. Vielmehr gab er an, keinen Führerschein zu haben und dafür "gerade zu üben".

Gegen den 35- jährigen Syrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Lenkrad übernahm nach der Polizeikontrolle der syrische "Fahrlehrer", der zwar keine Fahrlehrer-Lizenz, aber glücklicherweise einen Führerschein vorweisen konnte.

Die Ermittlungen der Polizeidirektion Leipzig dauern an.

