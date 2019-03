Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Einkauf mit gestohlener Geldkarte fehlgeschlagen, dafür aber jetzt in Haft

Leipzig (ots)

Für einen 39-jährigen Leipziger endete gestern Abend der versuchte Einkauf mit einer gestohlenen Geldkarte im Gefängnis. Der Leipziger wollte seinen Einkauf von über 100 Euro in einem Ge-schäft in den Promenaden Leipzig Hauptbahnhof mit einer fremden EC-Karte bezahlen. Allerdings gelang ihm dieses nicht. Die Kassiererin informierte daraufhin die Bundespolizei Leipzig. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten mehrere gestohlene Geldkarten. Zudem stellten die Bundespolizisten bei der Überprüfung der Personalien fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Leipzig mit Haftbefehl gesucht wurde. Der 39- Jährige hatte seine Geldbuße in Höhe von 750 Euro nicht gezahlt und auch seine Erzwingungshaft nicht angetreten. Die Polizisten lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Leipzig ein. Die Geldkarten wurden sichergestellt. Die Bundespolizei Leipzig hat Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrug und Diebstahl eingeleitet.

