Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Schwarzfahrer bei Staplerscheinprüfung durch Bundespolizei gestellt

Leipzig (ots)

Bundespolizisten stellten am Samstagvormittag einen 30-jährigen Schwarzfahrer bei seiner Staplerscheinprüfung in Gerichshain. Er war kurz zuvor von Leipzig nach Gerichshain ohne Fahrschein gefahren. Der Iraker wollte nicht bezahlen, da er schon viel Geld für seine Gabelstaplerprüfung ausgegeben hatte. Darufhin informierte die Zug-begleiterin die Bundespolizei Leipzig. Dieses Telefonat bekam er mit. In diesem Moment hielt die S-Bahn in Gerichshain. Um unerkannt zu entkommen, stieß er die in der Tür stehende Zugbegleiterin zu Seite und flüchtete aus der Bahn. Dabei verletzte sie sich am Knie.

Kurze Zeit später fanden die Beamten den Mann nach erfolgreicher Fahndung in einem Gerichshainer Gewerbegebiet. Die Bundespolizei hat gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

