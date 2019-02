Bundespolizeiinspektion Leipzig

BPOLI L: Handgranate im Koffer entpuppte sich als Feuer-zeug

Bild-Infos

Download

Leipzig (ots)

Die Luftsicherheitskontrollkräfte am Flughafen Leipzig/Halle staunten gestern Abend gegen 17 Uhr nicht schlecht, als sie in einem Koffer einen handgranatenähnlichen Gegenstand entdeckten. Der Koffer wurde sofort in einen sicheren Bereich umgeleitet und Spezialisten der Bundespolizei alarmiert. Die hinzugezogenen Spezialkräfte untersuchten den Koffer und gaben Entwarnung. Die vermeintliche Handgranate war zum Glück nur ein Feuerzeug. Das Handgranatenfeuerzeug wurde im Beisein des Eigentümers vernichtet, da es eine sogenannte Anscheinswaffe ist. Diese sind im Luftverkehr verboten. Anschließend konnte der 30-jährige Syrer seine Flugreise fortsetzen.

Bild: Feuerzeug als Handgranate

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Leipzig

Pressesprecher

Jens Damrau

Telefon: 0341-99799 106 o. Mobil: 0172/305 12 80

E-Mail: bpoli.leipzig.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Leipzig, übermittelt durch news aktuell