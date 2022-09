Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Sexuelle Belästigung in der MRB

Chemnitz (ots)

Am 19.09.2022 gegen 17:20 Uhr informierte die 3-S-Zentrale der DB AG das Bundespolizeirevier am Chemnitzer Hauptbahnhof über eine sexuelle Belästigung einer 18-Jährigen in der Mitteldeutschen Regiobahn von Burgstädt nach Chemnitz.

Eine Streife begab sich unmittelbar zum Bahnsteig des 5 des Chemnitzer Hauptbahnhofes, wo der Zug aus Richtung Burgstädt einfuhr. In der Bahn konnte sowohl die Geschädigte, als auch der Tatverdächtige, ein 30-jähriger georgischer Staatsangehöriger, angetroffen werden.

Die Geschädigte gab an, dass der Tatverdächtige versucht habe sie ge-gen ihren Willen zu küssen und zu umarmen, sowie sie bedrängte. Einer Aufforderung dies zu Unterlassen kam der Tatverdächtige nicht nach. Daraufhin habe sie sich an die 3-S Zentrale der Deutschen Bahn ge-wandt.

Der georgische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren strafprozessualen Bearbeitung ins Revier Chemnitz Haupt-bahnhof verbracht.

Im Rahmen der Durchsuchung wurde in seiner Jackentasche ein Clip-tütchen mit einer geringen Menge Heroin festgestellt.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung aufgenommen. Zudem wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet und das aufgefundene Betäubungsmittel sichergestellt.

Anschließend wurde der 30-Jährige auf freien Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell