BPOLI C: Schreckschusspistole und Teleskopschlagstock am Hauptbahnhof sichergestellt

Chemnitz (ots)

19-Jähriger mit 3 Promille am Hauptbahnhof unterwegs. Im Rucksack Schreckschusspistole und Teleskopschlagstock aufgefunden.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am 26.06.2019 am Chemnitzer Hauptbahnhof einen 19-jährigen Deutschen. Er war Fahrrad fahrend im Hauptbahnhof angetroffen worden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen starken Alkoholgeruch wahr. Sie baten ihn zu einem Atemalkoholtest in die Dienststelle. Diesem folgte er. Der Test ergab 3,1 Promille.

Im Revier hielten die Beamten, zur Eigensicherung, Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack. Dabei stellten sie eine Schreckschusspistole sowie einen Teleskopschlagstock fest. Eine Berechtigung (kleiner Waffenschein) dafür konnte er nicht vorweisen.

Es wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Die Schreckschusspistole sowie der Teleskopschlagstock wurden sichergestellt.

