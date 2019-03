Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Körperverletzung am Bahnhof Freiberg - Landes- und Bundespolizei im Einsatz

Freiberg (ots)

Am 21.03.2019 gegen 19:45 Uhr ging bei der Landespolizei in Notruf ein. Der Anrufer teilte mit, dass eine Frau am Bahnhof Freiberg von zwei Personen geschlagen werde.

Am 21.03.2019 ging gegen 19:45 Uhr ein Notruf bei der Landespolizei ein. Daraufhin eilten Landes- und Bundespolizisten zum Ereignisort. Als die Polizisten des Polizeireviers Freiberg am Bahnhof eintrafen, fanden sie eine verletzte, am Boden liegende, weibliche Person vor. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde die 29jährige ins Krankenhaus Freiberg eingeliefert. Vor Ort wurden zwei erheblich alkoholisierte Tatverdächtige (männlich 38 Jahre und weiblich 43 Jahre) festgestellt, die die Geschädigte mit Faustschlägen und unter Zuhilfenahme einer Bierflasche geschlagen haben sollen.

Gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen wurde durch die Bundespolizeiinspektion Chemnitz ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Geschädigte konnte noch am 21.03.2019 das Krankenhaus verlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI Chemnitz

Telefon: 0371 4615-117 oder 0371 4615-105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell