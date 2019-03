Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Mann beleidigt Reisende - Zeugen gesucht

Chemnitz (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz sucht nach Zeugen, die beobachtet haben, wie eine männliche Person Reisende im Hauptbahnhof Chemnitz sowie auf der Fahrt von Chemnitz nach Dresden beleidigte.

Am Donnerstagmorgen (14.03.2019) gegen 05:30 Uhr verhielt sich eine männliche Person am Bahnsteig 13 im Hauptbahnhof Chemnitz sehr aggressiv und beleidigte Reisende. Dies setzte er nach Eintreffen der Bahn auch auf der Fahrt von Chemnitz in Richtung Dresden fort.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Sachverhalt machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Chemnitz unter der 0371 4615 105 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615 105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell