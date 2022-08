Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Kurz berichtet vom Einsatz der Bundespolizei

Berggießhübel (ots)

Am Sonntag in den Nachtstunden (7. August 2022) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel auf der A17 einen aus Tschechien eingereisten Bus. Als Insassen konnten unter anderem fünf Männer aus Vietnam festgestellt werden. Lediglich einer der Insassen konnte erforderliche Reisedokumente für seine Reise nach Deutschland vorweisen. Die weiteren vietnamesischen Staatsangehörigen (36 - 46 Jahre) konnten sich nur zum Teil mit nationalen Reisepässen legitimieren. Entsprechende Aufenthaltstitel für ihre Einreisen nach Deutschland waren nicht in den Dokumenten enthalten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen gab es Erkenntnisse, dass der 32-Jährige als Schleuser der vier Vietnamesen fungiert haben könnte. Gegen ihn wurde wegen des Verdachtes des Einschleusens von Ausländern ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die vier Geschleusten wurden nach Tschechien zurückgeschoben.

Seit Freitag stellten die Einsatzkräfte auf und unmittelbar in der Nähe der A17, in Altenberg und im Müglitztal nach Bürgerhinweisen und bei ihren Fahndungskontrollen 40 illegale Migranten fest. Diese Personen waren aus Syrien, der Türkei, Vietnam, aus Somalia und der Republik Moldau. Wie skrupellos das Schleusergeschäft ist, zeigt die Einschleusungshandlung von sechs Kindern oder Jugendlichen aus Somalia und Syrien vom Sonntag auf. Diese wurden durch derzeit unbekannte Schleuser an der Anschlussstelle Bahretal sich selbst überlassen. Die Bundespolizei übergab sie in die Obhut des Jugendamtes.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell