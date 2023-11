Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gesuchter am Bahnhof Dresden-Neustadt gefasst

Dresden (ots)

Am Mittwoch(22.11.2023) überwachten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Dresden den Reiseverkehr am Bahnhof Dresden-Neustadt. Gegen 10:45 Uhr fiel den Beamten eine Person auf, welche sie anschließend einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Wie sich kurz darauf herausstellte, hatten die Einsatzkräfte der Bundespolizei den richtigen "Riecher". Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der deutsche Staatsangehörige mit einem Haftbefehl gesucht wird. Bereits im Dezember letzten Jahres wurde der 46-Jährige durch das Amtsgericht Dresden wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Da er die Geldstrafe aber bisher nicht bezahlte, wurde er mit einem Haftbefehl gesucht. Die Geldstrafe in Höhe von 1.200,-Euro bezahlte der 46-Jährige auch diesmal nicht, weshalb er jetzt eine 120-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in der Justizvollzugsanstalt verbüßt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell