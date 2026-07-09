Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ermittlungen wegen illegaler Einreise und Aufenthalt

Bautzen, Sohland / Spree (ots)

08.07.2026 | 16:30 Uhr | Sohland / Spree 08.07.2026 | 17:30 Uhr | Bautzen

Die Bundespolizei hat am 8. Juli 2026 in Bautzen und Sohland / Spree drei unerlaubt aufhältige Personen kontrolliert und in einem Fall den Aufenthalt beendende Maßnahmen eingeleitet.

Um 16:30 Uhr kontrollierte eine Grenzstreife in Sohland einen 27-jährigen Albaner und einen 30-jährigen Kosovaren. Da beide Männer weder Reisepass noch Aufenthaltstitel besitzen, halten sie sich illegal im Bundesgebiet auf. Ein direkter Zusammenhang zu einer Einreise aus Tschechien ist nicht erkennbar. Daher hat die Landespolizei die Ermittlungen übernommen.

Nur eine Stunde später kontrollierten die Beamten um 17:30 Uhr am Bautzener Bahnhof einen 41 Jahre alten tunesischen Staatsangehörigen, der ohne Fahrschein mit dem Zug von Görlitz in Richtung Dresden unterwegs war. Die Fahrt endete für ihn hier und er musste mit zur Dienststelle, weil er keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente besitzt. Außerdem ist er in der Vergangenheit mehrfach strafrechtlich u.a. wegen Diebstahls- und Drogendelikten in Erscheinung getreten. Zurzeit wird die Durchführung eines beschleunigten Strafverfahrens wegen wiederholter Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz sowie eine Abschiebung nach Tunesien geprüft. Die Bearbeitung dauert an.

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