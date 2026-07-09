Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pole muss in Haft

Bischofswerda (ots)

07.07.2026 | 22:00 Uhr | Bischofswerda

Bundespolizisten kontrollierten am 7. Juli 2026 um 22.20 Uhr beim Bahnhof Bischofswerda einen 26-jährigen Polen, welcher zuvor einen Zug von Görlitz in Richtung Dresden nutzte, ohne ein gültiges Ticket zu besitzen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Räuberischen Diebstahls gesucht wird und das Amtsgericht Tiergarten Untersuchungshaft angeordnet hatte. Er wurde verhaftet, am 8. Juli 2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine JVA eingeliefert. Er muss sich außerdem wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten.

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