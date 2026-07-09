PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Pole muss in Haft

Bischofswerda (ots)

07.07.2026 | 22:00 Uhr | Bischofswerda

Bundespolizisten kontrollierten am 7. Juli 2026 um 22.20 Uhr beim Bahnhof Bischofswerda einen 26-jährigen Polen, welcher zuvor einen Zug von Görlitz in Richtung Dresden nutzte, ohne ein gültiges Ticket zu besitzen.

Bei der Überprüfung seiner Personalien fanden die Polizisten heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft Berlin wegen Räuberischen Diebstahls gesucht wird und das Amtsgericht Tiergarten Untersuchungshaft angeordnet hatte. Er wurde verhaftet, am 8. Juli 2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine JVA eingeliefert. Er muss sich außerdem wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Ronny Probst
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 09:53

    BPOLI EBB: Trinationaler Polizeieinsatz mit Täterstellung

    Zittau, Frydlant / Tschechische Republik (ots) - 06.07.2026 | 20:30 Uhr | Zittau, Frydlant / Tschechische Republik Am 6. Juli 2026 unterstützte eine gemeinsame Grenzstreife der Bundespolizei mit der tschechischen Polizei nahe Frydlant bei der Ergreifung eines flüchtenden Straftäters. Am Abend entzog sich im polnischen Grenzgebiet der Fahrer einer grauen Mercedes Benz A-Klasse der Kontrolle durch die polnische Polizei ...

    mehr
  • 08.07.2026 – 09:52

    BPOLI EBB: Mit Drogen über die Grenze

    Ebersbach (ots) - 07.07.2026 | 21:50 Uhr | Ebersbach Die Bundespolizei kontrollierte am 7. Juli 2026 in der Ebersbacher Bahnhofstraße eine 43-jährige Tschechin, die um 21:50 Uhr zu Fuß aus Tschechien kommend eingereist ist. Die Beamten fanden in ihrem Rucksack eine kleine Menge kristallines Pulver, bei dem es sich um ca. 1,2 Gramm Crystal handeln könnte. Die Substanz wurde eingezogen und eine Strafanzeige wegen des ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 14:55

    BPOLI EBB: 40 Zentimeter großer Stein auf Bahngleis

    Löbau (ots) - 04.07.2026 | 20:15 Uhr | Löbau Unbekannte Täter haben am Wochenende am Löbauer Bahnhof ein gefährliches Hindernis für den Zugverkehr geschaffen. Am 4. Juli 2026 wurde ein etwa 40 x 20 x 20 Zentimeter großer Stein am Bahnsteig 3 auf einen Schienenkopf des Gleises 3 gelegt. Bundespolizisten entdeckten und entfernten den schweren Gegenstand gegen 20:15 Uhr als sie den Bahnhof kontrollierten. Anwesende ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren