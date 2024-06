BPOLI EBB: Lebensgefährliche Mutprobe im Gleis

Zittau (ots) - 04.06.2024 / 18:00 Uhr / Zittau Bundespolizisten verhafteten am Abend des 4. Juni 2024 in der Grenzkontrollstelle der Zittauer Friedensstraße einen per Haftbefehl gesuchten Mann, der eine offene Restfreiheitsstrafe von 346 Tagen antreten muss. Der 50-jährige Tscheche war aus Polen kommend um 18:00 Uhr eingereist. Im Rahmen der fahndungsmäßigen Überprüfung stießen die Beamten auf den Haftbefehl der ...

