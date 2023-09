Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 41 Migranten im Großraum Bautzen aufgegriffen

Bautzen, Niederkaina, Königswartha, Grubschütz (ots)

01.-04.09.2023 / Bautzen, Niederkaina, Königswartha, Grubschütz

Unbekannte Schleuser haben am vergangenen Wochenende in und bei Bautzen insgesamt 41 eingeschleuste Migranten abgesetzt, die durch die Bundespolizei in Gewahrsam genommen wurden.

Am 2. und 3. September 2023 wurden am Bautzener Bahnhof vier Männer aus Syrien gestellt. Einer von ihnen war 17 Jahre alt und musste an das Jugendamt übergeben werden. Am Samstag hat die Landespolizei nach Eingang eines Bürgerhinweises bei Königswartha um 13:40 Uhr 18 Syrer aufgegriffen, die nach ersten Hinweisen durch einen etwa 20-jährigen Fahrer eines silbernen in Polen zugelassenen Ford Galaxy in einem Waldgebiet abgesetzt worden waren. Dieser Schleuser konnte nicht mehr gestellt werden.

Die Bundespolizei nahm am 3. September in Grubschütz bei Bautzen um 07:30 Uhr sechs Syrer und am 4. September in Niederkaina neun Syrer sowie drei Türken und einen Iraker in Gewahrsam. Sie alle hatten keine Dokumente dabei. Die Bearbeitung dauert noch an.

Gegen die aufgegriffenen 41 Migranten wird wegen der Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz ermittelt. Im Großraum Zittau hat die Bundespolizeiinspektion Ebersbach weitere 42 Migranten festgestellt und bittet um Hinweise zu den Taten und Schleuserfahrzeugen unter der Telefonnummer unter 03586 / 76020.

