BPOLI EBB: Viel Bargeld dabei

Zittau (ots) - Ein per Haftbefehl gesuchter Dieb geriet am Morgen des 13. Juli 2022 in Zittau in eine Kontrolle der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz. Gegen 07:00 Uhr stoppten die Beamten den 28-jährigen Deutschen in der Zittauer Klosterstraße. Laut Fahndungsbestand wurde der Mann im Januar 2021 durch das Amtsgericht Görlitz wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 450,00 Euro verurteilt. Diesen Betrag ...

