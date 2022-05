Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mutmaßlicher Abholer eines Flüchtlings aus Österreich angereist

Ostritz (ots)

Bundespolizisten griffen am 26. Mai 2022 gegen 03:20 Uhr in der Ortslage Ostritz einen afghanischen Flüchtling auf.

Der 27-jährige Mann war aus Polen kommend zu Fuß eingereist und verfügte weder über ein Visum noch einen Reisepass. Nur ca. ½ Stunde zuvor hatten die Beamten in der Nähe einen österreichischen VW Tiguan in der Nachbargemeinde Hirschfelde kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 30-jährige österreichische Beifahrer afghanischer Herkunft mit dem Aufgegriffenen verwandt ist. Er und sein 32-jähriger afghanischer Fahrer gaben an, dass sie nur spazieren fahren bzw. eine Discothek besuchen wollten. Ob sie den

Die Personen wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Die Bundespolizei ermittelt wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes sowie der Beihilfe dazu. Die Ermittlungen dauern noch an. Es werden den Aufenthalt beendende Maßnahmen bei dem unerlaubt Eingereisten geprüft.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell