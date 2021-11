Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Skoda flüchtet zurück nach Polen

Zittau (ots)

Bundespolizisten wollten am 8. November 2021 gegen 22:00 Uhr einen über die B 178n bei Zittau aus Polen eingereisten polnischen Skoda Fabia kontrollieren. Das mit mehreren Personen besetzte Fahrzeug hatte abgedunkelte Scheiben und folgte nicht den Anweisungen der Beamten. Der Skoda-Fahrer ignorierte die Leuchttafel "STOP POLIZEI" und wendete am Zittauer Stadtrand. Hierbei wurden mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und nur durch deren umsichtiges Verhalten Schlimmeres verhindert. Die Streife folgte dem Skoda weiter bis nach Polen. Kurz darauf verloren sie in der Dunkelheit jedoch den Blickkontakt und brachen die Nacheile ab.

Die Bundespolizei informierte die polnische Polizei und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell