Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Großhennersdorf (ots)

Am 15. Mai 2021 kontrollierten Bundespolizisten gegen 21:55 Uhr einen 54-jährigen Slowaken auf der B178 in der Ortslage Großhennersdorf. Bei der Personalienüberprüfung kam heraus, dass er durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt / Main wegen Diebstahls gesucht wird und noch eine offene Restgeldstrafe in Höhe von 500,00 Euro zu bezahlen hat.

Da der Mann nicht genügend Barmittel dabei hatte, wurde er am 16. Mai 2021 gegen 00:50 Uhr in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert und sitzt dort nun die Ersatzfreiheitstrafe von 25 Tagen ab.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell