Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dieb entgeht Gefängnisstrafe

Uhyst / BAB 4 (ots)

Ein gesuchter Straftäter ging am 19. Februar 2020 Bundespolizisten ins Netz. Die Beamten kontrollierten um 22:20 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen in Richtung Görlitz fahrenden VW Crafter ukrainischer Herkunft. Bei dem 36-jährigen polnischen Fahrer handelte es sich um einen gesuchten Straftäter. Das Amtsgericht München hatte ihn im Oktober 2019 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe in Höhe von 375,00 Euro verurteilt. Bei Nichtzahlung würde den Mann laut Haftbefehl eine restliche Gefängnisstrafe von 24 Tagen erwarten. So weit kam es aber nicht. Er zahlte vor Ort die Reststrafe inklusive Gebühren in Höhe von 433,50 Euro und konnte seine Reise fortsetzen.

