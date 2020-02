Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Vandalismus an Bahnhaltepunkt

Sohland / Spree (ots)

Unbekannte Täter haben in Sohland die Tür zum ehemaligen Stellwerksraum des Bahnhofs aufgebrochen und sich dadurch vermutlich Zutritt in das Gebäude verschafft. Eine Bahnmitarbeiterin fand am Vormittag des 18. Februar 2020 die demolierte Tür vor und informierte die Bundespolizei. Auch ein Bretterverschlag, der die Tür zusätzlich sichert, war abgerissen worden. Das Gebäude wird durch die Bahn nicht mehr genutzt und befindet sich schon länger in Privathand. Wertvolle Gegenstände dürften sich jedoch nicht mehr im Gebäude befunden haben. Jedoch fehlt das Metallgitterrost vor der Tür. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

