Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 11,7 Gramm Marihuana in Rucksack versteckt

Uhyst (ots)

Die Bundespolizei kontrollierte am 19. September 2019 um 08:15 Uhr auf der Autobahn 4 bei Uhyst einen in Richtung Görlitz fahrenden Mercedes Benz Sprinter. Der 32-jährige Fahrer aus Polen hatte in seinem Rucksack unter dem Boden zwei Alufoliepäckchen und eine kleine Plastikschachtel mit Marihuana versteckt. Das Bruttogewicht beträgt etwa 11,7 Gramm.

Gegen den Mann ermittelt nun die Landespolizei wegen dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er durfte kurze Zeit später seine Reise fortsetzen.

